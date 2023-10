"La violenza contro le donne. La rete come veicolo di sessismo e sfruttamento", incontro alla Lìbrati

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/2421698238002690

Venerdì 20 ottobre 2023, ore 18, alla Lìbrati. La Libreria delle donne di Padova, in programma l'incontro

La violenza contro le donne.

La rete come veicolo di sessismo e sfruttamento

di

Lilia Giugni

(Edizioni Longanesi 2022)

introduce

Mariangela Zanni

dialogano insieme all’autrice

Paola Degani e Aurora d’Agostino

Molestie e minacce online, pornografia non consensuale, informazioni personali condivise senza permesso: in tutto il pianeta milioni di donne sono esposte alla violenza digitale. E le cose non vanno meglio dall’altra parte dello schermo. Ingegnere IT, influencer e altre lavoratrici del tech discriminate o sfruttate sul lavoro. Pregiudizi sessisti dell’intelligenza artificiale e forme discriminatorie di smart working. Catene di produzione high-tech intrise di abusi e misoginia, e abissali disparità di genere nell’accesso alle risorse tecnologiche. Cosa ci ha portato fin qui, e come se ne esce? Costruito su oltre cinque anni di ricerche e impegno femminista, La rete non ci salverà offre uno sguardo inedito, attualissimo e appassionato sulla rivoluzione digitale, e sul suo intreccio con ingiustizie economiche e di genere. Perché nella società capitalista e patriarcale tutto ha un prezzo, e niente accade soltanto per caso. Ma ripartendo dalle voci, dai bisogni e dall’attivismo delle donne si può puntare a riprendersi la tecnologia, e a rimetterla al servizio di tutte e di tutti.

Lilia Giugni, docente, editorialista, attivista femminista intersezionale e co-fondatrice e direttrice del think tank GenPol – Gender & policy insights. Insegna Innovazione sociale all’University College London (UCL) è Research fellow presso l’Università di Cambridge, dove ha studiato e insegnato negli ultimi anni.

Mariangela Zanni, Presidente del Centro Veneto Progetti Donna.

Paola Degani, Insegna Politiche pubbliche e diritti umani nonché Women’s Human Rights presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova. Da anni si occupa dei temi legati alla violenza contro le donne, all’immigrazione e alle situazioni di grave sfruttamento. Ha fatto parte del Tavolo tecnico dell’ex Commissione Interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento e del Gruppo di Lavoro Banca Dati sulla Violenza del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Aurora d’Agostino, avvocata, consulente legale e formatrice Centro Veneto Progetti Donna, Co-Presidente ass. nazionale Giuristi Democratici.

