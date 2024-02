Visita guidata alla scoperta dell'Abbazia di Praglia: una storia millenaria tra arte, fede, storia, aneddoti e curiosità

È richiesto un contributo per partecipante di 11 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 6 euro

Prezzo È richiesto un contributo per partecipante di 11 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 6 euro

Sabato 24 Febbraio 2024. Abbazia di Praglia. «Vi accompagneremo in una gira fuori porta e visiteremo un luogo dove la regola benedettina ora et labora era ed è pienamente osservata; un luogo ricco di fascino, fede, storia, arte e suggestione.

L’Abbazia di Praglia fa parte dei luoghi del Parco letterario dei Colli Euganei, in quanto ambientazione del romanzo di Antonio Fogazzaro “Piccolo mondo moderno”. Ci sarà anche la possibilità per i partecipanti di rifornirsi presso il negozio interno dei genuini prodotti frutto del lavoro delle sapienti mani dei monaci benedettini».