Visita animata al Musme: "Gli eroi della medicina"

Il teatro al MUSME è sempre di casa: tornano le Visite Animate al MUSME a cura di teatrOrtaet! "Gli eroi della medicina. Il primo ospedale a Padova, da Vesalio a Morgagni" andrà in scena nelle sale del nostro Museo domenica 18 febbraio alle 18. Non perdete l'occasione di visitare il museo accompagnati dai suoi protagonisti: dalla fondatrice dell'ospedale di San Francesco Grande ai grandi medici che hanno rivoluzionato lo studio e la comprensione del corpo umano!

Il biglietto d’ingresso al MUSME, abbinato alla Visita animata, oltre all’ingresso per lo spettacolo dà diritto alla visita in orario di apertura del museo nel weekend successivo. Per prenotare una Visita Animata per un gruppo (minimo 20 pax), scrivere a prenotazioni@teatrortaet.it o chiamare lo 324 628 6197.