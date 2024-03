Alla scoperta del borgo rurale di Ca' Murà e aperitivo finale in compagnia

È richiesto un contributo per partecipante di 12 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 8 euro

Padovanità on tour. Domenica 10 marzo 2024: «Vi invitiamo a visitare insieme a noi, e agli amici dell'Associazione Culturale Ca' Murà il bellissimo antico borgo rurale di Ca' Murà. Il borgo di Ca Murà sorge in zona Bertipaglia, frazione del Comune di Maserà, 10 km a sud da Padova, ed affonda le proprie origini nei primi decenni dell’anno 1000 quando in questa zona si insediarono piccole comunità benedettine che, come nella zona della Saccisica, furono impegnate per secoli nella bonifica di terreni paludosi e malsani. Il borgo era ed è cinto da una mura, da qui il toponimo Ca Murà. Successivamente qui sorse un monastero francescano, l’antica chiesetta dedicata ai Santi Stefano ed Eurosia faceva parte di un piccolo monastero femminile benedettino».

La visita si snoderà tra la chiesa di Santo Stefano, l'antico borgo di Ca' Murà, passeremo per la bellissima seicentesca villa Petrobelli (che purtroppo non sarà accessibile) chiuderemo con Casa Giuditta (durante la visita ci sarà una chicca ulteriore molto interessante).