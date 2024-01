Visita guidata: "Padova, il Caffè Pedrocchi, l'università e la goliardia, un legame indissolubile"

È richiesto un contributo per partecipante di 14 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 10 euro

Padovanità on tour insieme alla Fondazione 8 Febbraio e al Tribunato degli Studenti - Sabato 3 febbraio 2024. Nell'avvicinarci alla fatidica data del 8 febbraio vi accompagneremo in un percorso nel tempo, rivivendo la storia del nostro amato ateneo cittadino e il suo rapporto con la goliardia e il Caffè Pedrocchi, luogo simbolo per gli universitari patavini Oltre 800 anni di storia ricchi di fama, cultura, scienza e conoscenza Sarà esplicitato il legame speciale tra la goliardia padovana, l'ateneo e la città. Vi accompagneremo a visitare il caffè Pedrocchi, uno dei simboli della nostra città e della sua storia. Un luogo dove arte, storia, cultura e patriottismo si legano ; da sempre frequentato da importanti ed eclettici uomini di cultura. Al suo interno è presente anche il Museo del Risorgimento che andremo a scoprire assieme. Talmente stretto ed indissolubile è l’intreccio storico dell’università con la città e con la goliardia padovana, da essere considerato una vera e propria peculiarità cittadina.

Visiteremo poi anche l'interessante museo della goliardia con tantissimi aneddoti e curiosità (non visiteremo però il rettorato e le sale del Bo). Ritrovo ore 09:45 davanti ai leoni del Caffè Pedrocchi Durata della visita (indicativa) 2 ore Alla fine del nostro percorso nel tempo verrà offerto il tipico aperitivo universitario patavino: il mitico Polifonico.

È richiesto un contributo per partecipante di 14 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 10 euro. È necessaria la prenotazione anticipata del posto, effettuabile messaggio whatsapp al nostro numero 3716890812.