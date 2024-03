Visita alla scoperta della chiesa di San Gaetano tra fede, arte e storia

È richiesto un contributo per partecipante di 9 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 6 euro

Vi invitiamo a visitare insieme a noi un luogo ameno e prezioso per la tradizione storica, culturale e religiosa della nostra città: la chiesa di San Gaetano La Chiesa di San Gaetano, che fu dedicata ai Santi Simeone, Giuda e Bartolomeo apostoli, è però nota con il nome del fondatore dell'ordine dei Teatini, San Gaetano Thiene. Opera dell'artista architetto Vincenzo Scamozzi, dalle splendide linee architettoniche esterne e interne e ricca di affreschi e quadri di pregevole fattura.

L'imponente facciata a due ordini è divisa in cinque zone da grandi lesene che sostengono la trabeazione e il piano attico; le statue nelle nicchie risalgono al XVIII secolo. Ritrovo ore 15.15 davanti alla Chiesa di San Gaetano in via Altinate 73 Durata della visita (indicativa) 1 ora e 15 minuti. È richiesto un contributo per partecipante di 9 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 6 euro. Prenotazione obbligatoria e anticipata tramite messaggio whatsapp al numero 371/6890812. Vi aspettiamo numerosi!