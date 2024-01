"Le donne di Villa Molin", visita guidata alla villa dedicata alle donne che l'hanno vissuta

Sono molte e ricche di fascino le storie delle donne legate a Villa Molin. Ve le racconteremo l’8 marzo durante una speciale visita guidata alle ore 15, nel giorno della FESTA DELLA DONNA. Saranno visitabili con una guida esperta in storia dell’arte e in storia locale sia il parco che l'interno della villa e con l'occasione ci soffermeremo sulle donne che sono state protagoniste della storia di Villa Molin. Tra queste la dogaressa Morosina Morosini potente e ricchissima moglie del doge Marino Grimani, suocera del committente Nicolò Molin.

La dogaressa Morosini è famosa per aver istituito la scuola di ricamo a burano e per la fastosa cerimonia di incoronazione, la più ricca di tutta la storia della Serenissima raccontata in molti quadri e stampe presenti in importanti musei. Vi racconteremo la storia della collezionista d’arte inglese Althea Talbot, moglie di Lord Arundel, uno dei maggiori estimatori di Andrea Palladio, che soggiornò nella villa nel 1614 assieme al grande architetto inglese Inigo Jones. Alla passione per l’arte unì quella per la scienza e fu una delle prime donne ad fare delle pubblicazioni di carattere medico e scientifico. Invece di mimose regaleremo alle donne un limone della villa.

La visita è su prenotazione al sito https://villamolinpadova.com/visita-la-villa/

Le foto sono di proprietà di villa Molin che autorizza alla pubblicazione