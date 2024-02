Alla scoperta delle fraglie padovane tra San Canziano e Santa Lucia

È richiesto un contributo per partecipante di 12 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 5 euro

Prezzo È richiesto un contributo per partecipante di 12 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 5 euro

Una passeggiata nel cuore della nostra Padova in cui la vedremo da una prospettiva diversa immersi nella storia, nella cultura e nell'arte Passeggeremo per le vie ed i portici nel cuore della nostra Padova immersi tra il passato laborioso delle fraglie e corporazioni padovane Avremo modo di visitare la chiesa di santa Lucia e l'Oratorio di San Rocco, mirabili esempio di arte e storia patavina.

Ritrovo presso la fontana di Piazza delle Erbe per le ore 15. Durata della visita (indicativa) 2 ore. È richiesto un contributo per partecipante di 12 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 5 euro. È necessaria la prenotazione anticipata del posto effettuabile tramite messaggio whatsapp al nostro numero 3716890812.