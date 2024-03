Visita a due voci al Giardino Barbarigo a Valsanzibio

Una visita a due voci per scoprire al meglio la storia e la natura del giardino Barbarigo a Valsanzibio: uno dei più estesi ed integri giardini d'epoca mondiali! Il giardino custodisce un labirinto, la peschiera dei fiumi e dei venti, l'isola dei conigli e una settantina di statue dal ricco valore simbolico. Più del 70 % delle piante sono originali e la maggior parte sono rare e provengono dagli angoli più remoti del mondo.

La visita guidata a due voci vuole essere il più completa possibile: al racconto di Alessandra, guida turistica, sul significato religioso e allegorico del giardino, si alternerà quello di Elena, guida naturalistico ambientale, che vi illustrerà nomi, curiosità e simbologie delle molteplici piante secolari.

SABATO 30 MARZO dalle 10 alle 11.30

PREZZO:

Il prezzo della visita guidata a due voci è di:

10 euro per gli adulti

5,50 euro per i bambini/ragazzi 4-14 anni

Nel prezzo della visita guidata NON è incluso il biglietto d'ingresso, che verrà acquistato la mattina stessa in loco:

Adulti 12 euro

Bambini/Ragazzi 4-14 anni 6,50 euro

N.B. se si raggiungerà il numero minimo di 20 partecipanti, il biglietto adulto sarà scontato a 10 euro

Pagamento in contanti in loco. Ritrovo 15 minuti prima davanti alla biglietteria del Giardino (Via Diana, 2, 35030 Valsanzibio PD). Nel caso di previsione meteo avverse l'evento verrà rinviato a data da destinarsi e l'annullamento verrà comunicato entro il giorno antecedente la data dell' evento. Per prenotare inviare un WhatsApp: 338.592.4991 - 328.185.7660.

Foto di copertina realizzata dalla guida turistica