Visita guidata alla mostra "Monet, capolavori dal Musée Marmottan di Parigi"

Una visita guidata alla mostra più bella dell'anno: "Monet, capolavori dal Musée Marmottan di Parigi"! Insieme alla guida turistica di Passaggi Culturali andremo a scoprire le opere realizzate da Claude Monet e custodite nella sua casa a Giverny. Un'occasione unica per Padova poter vedere opere come le Ninfee, il Parlamento di Londra, il Ponte giapponese e tanto altro. Conosceremo il padre dell'Impressionismo e la sensibilità per lo studio della luce secondo il suo punto di vista.

Info e prenotazione obbligatoria a passaggiculturali@gmail.com

Costo a persona 24 euro comprensivo di biglietto d'ingresso, radioguida e visita guidata.

Durata 1 ora circa

Appuntamento alle ore 12 al piano terra del Centro Culturale Altinate/San Gaetano con ingresso alla mostra alle ore 12.20. Prenotazioni entro il 30 marzo 2024.

Foto dell'archivio personale libera da copyright. Autorizzo PadovaOggi ad utilizzare la presente foto per la visita guidata in oggetto