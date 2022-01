Libertà negata, repressa, desiderata: visita guidata per non dimenticare

Visita guidata organizzata in occasione della Giornata della Memoria: per non dimenticare! La visita toccherà i luoghi simbolo del centro storico e approfondirà le vicende di alcuni dei protagonisti vissuti in un tragico periodo storico, quello delle leggi razziali e della seconda guerra mondiale. Uomini e donne che hanno messo a repentaglio la propria vita in nome del rispetto della diversità e del desiderio di libertà. Si racconteranno storie di persone ferite nel corpo e nell'animo che hanno lasciato il segno ancora tangibile della loro esistenza.

Informazioni e contatti

Costo: 12 euro a persona. Con green pass rafforzato.

Info e prenotazione obbligatoria a: info@passaggiculturali.com oppure al 351 7948826 (whatsapp ore 9-18) indicando nome e cognome dei partecipanti e numero di cellulare per eventuali comunicazioni.

La visita guidata si svolgerà nel rispetto delle norme anticovid-19. In caso di disdetta inviare mail o messaggio almeno 24 ore prima della visita.