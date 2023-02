Visita guidata a Villa Molin per scoprire le donne legate alla storia della villa l'8 marzo 2023. Saranno visitabili con una guida esperta in storia dell’arte e in storia locale sia il parco che l'interno della villa e con l'occasione ci soffermeremo sulle donne che sono state protagoniste della storia di Villa Molin. Tra queste la dogaressa Morosina Morosini potente e ricchissima moglie del doge Marino Grimani, suocera del committente Nicolò Molin. La dogaressa Morosini è famosa per aver istituito la scuola di ricamo a burano e per la fastosa cerimonia di incoronazione, la più ricca di tutta la storia della Serenissima raccontata in molti quadri e stampe presenti in importanti musei. Vi racconteremo la storia della collezionista d’arte inglese Althea Talbot, moglie di Lord Arundel, uno dei maggiori estimatori di Andrea Palladio, che soggiornò nella villa nel 1614 assieme al grande architetto inglese Inigo Jones. Con l’occasione verranno mostrati alcuni calendari dei primi del ‘900 realizzati per conto di Igino Kofler, proprietario della villa dal 1955 al 1976, che ritraggono un’immagine delicata ed elegante delle donne del tempo e che venivano regalati nelle profumerie e nei saloni di bellezza del tempo. Invece di mimose regaleremo alle signore un limone di villa Molin.

Villa Molin, situata in posizione ideale, tra il centro di Padova e i colli Euganei, si specchia elegantemente sulle acque del canale Battaglia, conservando ancora il suo aspetto originario. Il suo progettista, Vincenzo Scamozzi fu uno dei più importanti architetti del suo tempo e fu uno dei progettisti più amati dai patrizi veneti sia in città che in terraferma. Visitarne l’interno è un viaggio nella storia dell’arte tra affreschi barocchi e stucchi neoclassici, intrecciato alle vicende della Serenissima e delle più importanti famiglie padovane che qui hanno vissuto.

Si chiede gentile conferma di partecipazione tramite il sito https://villamolinpadova.com/visita-la-villa/ o al numero 333 2557510. Parcheggio interno per tutti gli ospiti.

La visita è gratuita per i bambini con meno di 8 anni, biglietto ridotto 8-15 anni: 8 euro. Intero: 15 euro