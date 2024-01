Visita guidata al museo del termalismo antico con pranzo e passeggiata nella splendida Montegrotto

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! La giornata sarà dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un’esperienza single a 360 gradi.

Le prenotazioni o le informazioni vanno richieste esclusivamente solo al 3488781211. Il locale non è l’organizzatore dell’evento ma semplicemente ospita una prenotazione per un tavolo a nome della nostra organizzazione.

Abbiamo organizzato per voi una straordinaria visita guidata al “Museo del termalismo antico e del territorio“. Avrete l’opportunità di immergervi nella storia affascinante del termalismo, esplorando le testimonianze del passato che si celano dietro le mura del museo. La guida vi condurrà attraverso le sale del museo, offrendovi una prospettiva affascinante sulle radici storiche di Montegrotto e sulle sue ricchezze culturali. Condividerete risate, curiosità e farete nuove conoscenze incantati dalla bellezza di questo splendido luogo. Dopo la visita culturale, vi delizierete con un pranzo presso una trattoria locale e, gusterete le prelibatezze della cucina tradizionale. Sarà l’occasione perfetta per scambiare impressioni, storie e scoprire interessi comuni. A seguire, vi attenderà una piacevole passeggiata nella splendida città che vi ha ospitato e accolto. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di apprendere qualcosa di nuovo, di arricchire il vostro bagaglio culturale e di creare legami significativi. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa indimenticabile giornata. Siate pronti per un’esperienza indimenticabile! Al momento dell’arrivo troverete la nostra animatrice Antonella di Oj Eventi Single pronta ad accogliervi. Se vi abbiamo convinto, non lasciatevi sfuggire la possibilità di trascorrere un deliziosa giornata in compagnia. Cosa aspettate? I posti sono limitati!

Fascia di età: 40+ anni. Orari: 11 orario di ritrovo e inizio della visita guidata, 13 pranzo (orario indicativo), 15 passeggiata a Montegrotto (orario indicativo). L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 10 Marzo 2024. Vi aspettiamo alle ore 11 – Museo del Termalismo, via Enrico Fermi, 1, 35036 Montegrotto Terme PD Parcheggio (gratuito) vicino al museo. Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare il 3488781211.