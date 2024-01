Un pomeriggio con Giotto: visita narrata e laboratorio per bambini al Museo Eremitani

Lunedì 12 febbraio 2024 | ore 15.30

Museo Eremitani

piazza Eremitani, 8 | Padova

Un pomeriggio con Giotto

Visita narrata e laboratorio per bambini fra i 6 e i 10 anni alla mostra "Lo Scatto di Giotto"

Il museo Eremitani organizza per tutti i bambini una visita narrata alla mostra "Lo scatto di Giotto"!

Ripercorriamo insieme la storia della fotografia attraverso le immagini della Cappella degli Scrovegni, capolavoro del grande Giotto, e scopriamo, dai disegni d'epoca, fino al cinema e alle tecnologie 3D, com'è cambiato il modo di produrre e conservare immagini, ricordi, testimonianze passate!

Inoltre, costruiremo insieme una lanterna magica nel laboratorio didattico del museo, per divertirci a proiettare un bel cielo stellato, proprio come quello della Cappella degli Scrovegni.

L'ingresso al museo e l'attività sono completamente gratuiti per bambini e genitori.

CLICCA QUI PER PRENOTARE IL TUO POSTO!

Come funziona?

Prenota il tuo posto su Evenbrite (1 bambino+1 adulto) e conserva il biglietto elettronico che riceverai via mail.

Il giorno dell'evento, presentati con anticipo al museo: dovrai avere il tempo di esibire al personale il biglietto elettronico gratuito, depositare giacche e borse, e raggiungere il punto di ritrovo che ti verrà indicato.

Porta con te una piccola torcia (va bene anche la lucina per la bicicletta).

Dopo l'attività non è necessario uscire, potete continuare a visitare il museo insieme!

Se hai dubbi puoi chiamarci: 049 8204553

Se hai prenotato, ma non riesci a partecipare, agisci con gentilezza: ti chiediamo cortesemente di disdire su Evenbrite la prenotazione, in modo da liberare il posto per un/a altro/a bambino/a, grazie!

L'attività è tenuta dai volontari del progetto "Musei in Jeans" con la collaborazione del personale del Museo Eremitani.

Il gruppo di bambini e genitori partecipanti verranno accolti all'ingresso della biglietteria e saranno accompagnati alla scoperta della mostra "Lo Scatto di Giotto" in una narrazione adatta a visitatori dai 6 ai 10 anni, che include un laboratorio creativo e un breve esperimento a conclusione del percorso. Durata prevista 60 minuti.

Foto articolo da comunicato stampa