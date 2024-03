Alla scoperta dell'Orto botanico: patrimonio Unesco e patrimonio storico-naturalistico cittadino

È richiesto un contributo per partecipante di 15 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 11 euro

Domenica 24 marzo andremo a scoprire uno dei luoghi padovani che è patrimonio Unesco e che tutto il mondo ci invidia: l'Orto Botanico. Di proprietà dell'ateneo cittadino, istituito nel 1545, è il più antico del mondo occidentale che ancora conservi la sua forma e ubicazione iniziale. Questo luogo ha rappresentato e rappresenta una fonte d'ispirazione per molti altri giardini in Italia e in Europa.

Sono previsti 2 distinti turni di visita:

I turno alle ore 15.30

II turno alle ore 16

Durata delle visita (indicativa) 1 ora e 20 minuti. È richiesto un contributo per partecipante di 15 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 11 euro. È necessaria la prenotazione anticipata del posto effettuabile tramite messaggio whatsapp al nostro numero 3716890812.