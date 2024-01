Visita guidata alla scoperta della Padova romana tra Ponte San Lorenzo e la via Annia

È richiesto un contributo per partecipante di 13 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 9 euro

Sabato 27 gennaio 2024 faremo un giusto e doveroso tributo alla Padova romana. Sarà l'occasione per rivivere la Padova romana con la visita a Ponte San Lorenzo e ripercorrere insieme a noi l'antica via Annia (l'odierna via Altinate) ed il vecchio porto fluviale di Padova. Patavium fu uno dei punti nevralgici delle vie di comunicazione durante l'età imperiale.

Saranno previsti 2 distinti turni di visita:

ore 15

ore 16.15

Durata delle visita (indicativa) 1 ora e 15 minuti. È richiesto un contributo per partecipante di 13 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 9 euro. È necessaria la prenotazione anticipata del posto, effettuabile messaggio whatsapp al nostro numero 3716890812. Per chi fosse interessato ci sarà la possibilità di sottoscrivere la tessera dell'anno associativo 2024 di Padovanità che permette sconti e agevolazioni per i possessori.