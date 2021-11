“Tartini e Poleni, la fisica e la musica”, visita con attori in costume e musica

È in arrivo sabato un nuovo appuntamento dedicato a Giuseppe Tartini nell’ambito de “I Maestri della Padova Illuminata”, l’innovativa rassegna di visite guidate con performance teatrali itineranti promossa dalle guide turistiche dell’associazione culturale Tartini 2020 in collaborazione con gli attori di Matricola Zero e realizzata grazie al contributo del bando “Padova riparte con la Cultura” del Comune di Padova. Continua dunque con successo la proposta di visita della città sulle orme degli illustri personaggi padovani del Settecento, in un ventaglio di argomenti che spazia dalla musica alla letteratura, dall’architettura alla medicina e alla scienza. Un’esperienza che mette insieme racconti, luoghi e recitazione in costume, volta a fornire ai partecipanti un momento immersivo, fra cultura e intrattenimento.

La visita di sabato 20 novembre (ritrovo alle ore 15.00) continua la parte della rassegna riservata a Tartini, sorta di guida ideale nel cammino alla scoperta della “Padova Illuminata”, mettendolo a confronto con altre personalità di spicco dell’epoca: il tour intitolato “Tartini e Poleni. La musica e la fisica” sarà condotto da Tullia Greggio e propone un viaggio alla scoperta del rapporto fra due grandi sperimentatori dell’Età dei Lumi, il fisico Giovanni Poleni e il violinista Giuseppe Tartini. Le intuizioni e l’amicizia di due scienziati tra fisica e musica in un luogo, il Portello, storico imbarco per Venezia, che vide arrivare moltissimi personaggi importanti attratti dal fervore culturale della città di Padova. Le narrazioni della guida e l’intervento degli attori di Matricola Zero Leonardo Tosini e Federica Chiara Serpe condurranno all’antica Porta Portello e al Museo di Storia della Fisica dell’Università di Padova in Via Leonardo Loredan.

L’appuntamento del tour è alle ore 15 in via del Portello (inizio della zona pedonale). Durante la visita si ascolteranno musiche collegate al tema, fruibili attraverso un’apposita cartolina con codice QR.

Partecipazione con offerta libera responsabile a partire da 5 euro

Per informazioni e prenotazioni: guidetartinipadova@gmail.com - 339 6861338.

Via Eremitani, 18

?guidetartinipadova@gmail.com

https://www.facebook.com/tartini2020social

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/587998429075960

