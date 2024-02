Serata di presentazione Telefono Azzurro

Fondazione SOS Telefono Azzurro ETS gruppo di Padova cercca volontari per sostenere i progetti e le proprie attività sul territorio di Padova. Per questo organizza una serata di presentazione giovedì 29 febbraio 2024 alle ore 20.45, presso CSV di Padova in via Gradenigo 10.

Il Gruppo Volontari Telefono Azzurro di Padova è presente in città dal 1997; la Fondazione, nata nel 1987 per volere del Professor Ernesto Caffo, ancora presidente, ha come scopo la difesa dei diritti dell'infanzia, sostiene le potenzialità di crescita di bambini e adolescenti e li tutela da abusi e violenze che possano pregiudicarne il benessere fisico e psicologico.

Telefono Azzurro è linee di ascolto e di intervento (telefoniche 19696, 114, 116000 e chat online) interventi di emergenza in caso di calamità, progetti per i figli dei detenuti nelle carceri, progetti sul territorio e prevenzione tramite educazione e sensibilizzazione nelle scuole padovane, ad esempio sul tema dei diritti, del bullismo e del cyber bullismo, verso gli adulti e verso chi partecipa agli eventi nazionali e locali di raccolta fondi.