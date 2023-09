Webinar: "L’intelligenza artificiale e il mondo di domani" il 5 ottobre 2023: «Con l’esplosione di Chat GPT, l’intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede e importanza nella vita quotidiana di qualsiasi azienda. Noi di Web Leaders abbiamo voluto racchiudere 7 (+1) strumenti di intelligenza artificiale che puoi utilizzare nella tua azienda per migliorare le tue strategie di marketing e riuscire a fare tutto quello che fino ad oggi non era possibile per questioni di tempo o di budget».