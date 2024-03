Webinar: "Privacy e videosorveglianza: documentazione e valutazione privacy per la conformità normativa"

Dopo il successo del webinar sull'installazione conforme delle telecamere, focalizzato sugli aspetti tecnici, il prossimo evento online di PrivacyStudio sarà dedicato alla documentazione normativa Il webinar, rivolto agli installatori di sistemi di videosorveglianza e ai responsabili aziendali che stanno valutando l'implementazione di telecamere sul luogo di lavoro, si terrà il giorno 04/04/2024, alle ore 17.

«È fondamentale affrontare le questioni relative alla privacy e possedere tutti i permessi necessari nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per questo motivo, gli esperti del team di PrivacyStudio esploreranno dettagliatamente la documentazione necessaria per garantire la conformità normativa in caso di installazione di sistemi di videosorveglianza. La semplice esposizione del cartello informativo sulla videosorveglianza non è sufficiente!». Durante il webinar, parleremo di:

Relazione tecnica

Richiesta di autorizzazione

DPIA (Valutazione d’Impatto)

Aggiornamento registro

Informative

Nomine

Iscrizione gratuita qui: https://www.privacystudio.it.