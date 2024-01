Weekend in compagnia alle terme di Montegrotto

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. E in questa occasione per staccare la spina, abbiamo organizzato un weekend, in compagnia, esclusivamente single con la presenza attenta e dedicata della nostra animatrice Antonella!

Amici single, con noi le sorprese non finiscono mai e, questa volta, abbiamo intenzione di lasciarvi sbalorditi. Non una semplice serata, un aperitivo o una cena, ma un favoloso weekend nelle fantastica Montegrotto, dove avrete la possibilità di conoscere nuova gente single, stringere nuove amicizie e, perché no, trovare qualcuno a voi affine con cui iniziare a condividere nuove passioni e interessi.

Insomma, un’opportunità di socializzazione e divertimento da non perdere. Continuate a leggere per tutte le info nel dettaglio e, soprattutto, affrettatevi a prenotare. I posti sono limitati! E non è finita qua: oltre a potervi deliziare con il magico paesaggio offerto dalla città, potrete rilassarvi nelle meravigliose terme! La nostra tour leader Antonella sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Se non avete mai partecipato, questa è l’occasione giusta per poter fare nuove amicizie! Non perdere l’occasione di partecipare alla nostra vacanza tra single!

L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre il 28 Gennaio 2024. Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare il 3488781211.