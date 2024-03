X=Y un’operazione non matematica contro la violenza sulle donne e per la parità di genere al San Gaetano

Orario non disponibile

Quando Dal 20/03/2024 al 20/03/2024 Orario non disponibile

Il Rotary Club Padova Est e l’associazione Il cantiere delle donne in collaborazione con Rotary Padova Nord, Rotary Padova Euganea, Padova Contarini, Padova Camposampiero, Abano Terme, e l’associazione culturale Teatro in Movimento invitano il 20 marzo 2024 dalle ore 17, presso il Centro Culturale San Gaetano di Padova, all’evento

"X=Y un’operazione non matematica contro la violenza sulle donne e per la parità di genere".

Un evento unico

Il primo nella città di Padova per la compagnia teatrale TeatroinMovimento.

Un’occasione di riflessione e di teatro verità per parlare e sensibilizzare giovani e adulti sul tema del rispetto di genere, delle azioni culturali ed educative contro la violenza sulle donne.

Un’ora di spettacolo (che sta girando l’Italia!) seguito da un dibattito che vedrà come protagonisti gli attori principali di un nuovo modo di combattere il fenomeno a suon di educazione, formazione e informazione: forze dell’ordine, avvocatura, associazionismo, scuole, operatori economici e culturali, giovani.

Un pomeriggio sicuramente diverso, dalle 17 alle 19.30 presso il Centro Culturale San Gaetano di Padova.

Un evento che ha il patrocinio del Comune di Padova, della Provincia di Padova, della Camera di Commercio di Padova e di Confindustria Veneto Est con il sostegno del gruppo Despar e di Generali.

Lo spettacolo

Le differenze tra maschio e femmina sono innate naturalmente ma per certi versi accentuate e distorte da dinamiche culturali, antropologiche e sociali che si sono sviluppate nei secoli.

Lo spettacolo teatrale X=Y vuole in particolare essere rivolto ai giovani, agli adolescenti e alle famiglie. Da loro dipende il nostro prossimo futuro.

L’educazione sentimentale, il confronto sono ormai indispensabili in una società che

nell’arco di nemmeno una generazione ha visto evolversi in direzioni sparse il modo di intendere il rapporto tra uomo e donna. Le donne sono cambiate e gli uomini spesso non sembrano in grado di decodificare questo cambiamento.

Un'accurata indagine fatta sul territorio nazionale e rivolta ad adolescenti su argomenti legati all'amore e alla violenza (vista, inflitta e subita) che può scaturire da un'esperienza di coppia e dal confronto tra i generi, sono i due punti da cui nasce la drammaturgia di X=Y,un atto unico, asciutto, diretto ed emozionante.

Uno spettacolo teatrale ma anche una sorta di manuale che aiuterà ragazze e ragazzi a capire le differenze tra uomo e donna e a rispettarle profondamente.

Il dibattito: la tavola rotonda

A seguire verranno analizzati i temi al centro dello spettacolo nell’ambito di una tavola rotonda moderata dalla giornalista e Presidente del Cantiere delle donne Micaela Faggiani

Si confronteranno:

Giuseppe Maria Iorio Dirigente Polizia Anticrimine Questura di Padova

Alice Zorzan responsabile dei servizi del Gruppo Polis riguardanti la violenza di genere

Chiara Tonello Ufficio Scolastico Provinciale Padova già dirigente scolastica

Michela Zaffaina Avvocato

Ragazzi di alcune scuole coinvolte ( ad oggi già Istituto Valle e Rolando da Piazzola)

Mimma Raulli docente presso Istituto Tecnico G.B. Belzoni

Alessandra Pietrobon Docente di Diritto Internazionale Università di Padova già promotrice e responsabile del progetto di laboratorio clinico-legale “Nessuno si senta escluso” (sulla violenza domestica e di genere)- Rete Uni.re

Fortunata Pizzoferro Vice Presidente Ordine Psicologi Veneto testimonianza di una studentessa che ha subito violenza

I saluti istituzionali

In apertura dell’evento sono previsti i saluti istituzionali di:

Francesco Messina Prefetto di Padova

Margherita Colonnello – Assessora Pari Opportunità Comune di Padova

Vincenzo Gottardo Vice Presidente Provincia di Padova

Stefania Zattarin, Vicepresidente del Gruppo Metalmeccanico Confindustria Veneto Est

Elena Morello, consigliere camerale e Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile

Gilda Rota - Presidente Rotary Club Padova Est

Roberta Sgreva - Direttivo Cantiere delle Donne Aps

Modera:

Micaela Faggiani giornalista, già Presidente de Il Cantiere delle donne Aps

L’evento e gratuito fino ad esaurimento dei posti.

