Yoga nel Castello di San Pelagio

Hai mai praticato Yoga nel parco di un Castello?

SABATO 16 SETTEMBRE alle ore 8.

Ti aspettiamo per una speciale pratica nel meraviglioso e storico giardino del castello di San Pelagio ricco di piante secolari, armonia di rapporti tra paesaggio e storia. La lezione sarà condotta da Laura Bonny in collaborazione con la scuola “Arte in Movimento” di Pozzonovo (PD) ed è aperta anche a chi non pratica yoga ma cerca un momento di benessere per se e di connessione con la natura. Una pratica dinamica e dolce da dedicarsi senza riserve, per sprigionare energie collettive speciali e ritrovarsi in un’occasione di condivisione unica. Un momento per rallentare, lasciarsi andare e ricaricarsi di energie positive.

Prenota il tuo posto scrivendoci o chiamandoci: 329 0772162. Il costo è di 22 euro a persona e comprende: Pratica yoga con istruttrice (1 h circa). Visita libera al Museo del Volo.

Se non hai il tappettino, avvisaci che lo porteremo noi per te! Castello di San Pelagio - via San Pelagio 50, Due Carrare (PD): https://www.facebook.com/events/246842615000406/?ref=newsfeed.