Yoga nella splendida Villa Selvatico di Battaglia Terme

Lo Yoga per l’anno nuovo dedicato all’abbondanza, alla luce, alla prosperità. La pratica verrà svolta in ambiente riscaldato e protetto dalle intemperie, quindi verrà svolta anche in caso di maltempo.

Maestra spirituale: Olga Peraro.

Appuntamento domenica 14 gennaio a Villa Selvatico (Viale Sant'Elena, 36 a Battaglia Terme).

Durata: 1h 30minuti (dalle 10 alle 11.30)

È Inclusa la possibilità di visitare la villa con audioguida

Per la pratica è richiesto il tappetino yoga.

La prenotazione (qui) è obbligatoria. Costo 17 euro.

Info web

https://www.villaselvaticoterme.it/

https://shop.villaselvaticoterme.it/event/14-01-2024-yoga-a-villa-selvatico/