Zumba all’Hospice pediatrico di Padova

Venerdì 31 marzo, alle ore 19, l'associazione Lagom di Ponte San Nicolò (PD) ha organizzato, presso la Palestra della Scuola Primaria Giuliani di Ponte San Nicolò (Via, Giorato, 24, Ponte San Nicolò), una lezione gratuita di Zumba® per sostenere i piccoli guerrieri dell’Hospice Pediatrico di Padova. A fine serata, si potrà fare una donazione che verrà devoluta all’Associazione BRACCIO DI FERRO RfE “Ricky for Ever” realtà che da anni si occupa del sostegno a famiglie e bambini ricoverati all’hospice pediatrico di Padova.

L’evento, patrocinato dal Comune di Ponte San Nicolò, è gratuito, aperto a tutti, ma con prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni potete scrivere a info@lagomassociazione.it o chiamare il 349 5783156. L’evento ha il Patrocinio del Comune di Ponte San Nicolò.