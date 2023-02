Corso di italiano per donne straniere con la Croce Rossa italiana a Montegrotto

Grazie alla collaborazione tra la Croce Rossa Italiana Comitato Terme Euganeee l’assessorato al Sociale del Comune di Montegrotto Terme ci sarà un corso di italiano per le donne straniere.

Il corso, aperto a tutte le donne straniere residenti a Montegrotto Terme, verrà presentato giovedì 23 febbraio alle 10 presso la Biblioteca civica Alda Merini in via Scavi 17.

Il corso si svilupperà in 10 lezioni che si terranno al venerdì mattina in biblioteca.

«La conoscenza della lingua italiana - spiega la vicensindaca Elisabetta Roetta - è condizione essenziale per l’integrazione e per riuscire ad inserirsi nel tessuto sociale del nuovo paese in cui si vive: permette di comunicare, comprendere, ma soprattutto essere compresi. Questa iniziativa oltre che ad insegnare l’italiano vuole anche essere un momento di incontro fra culture diverse e fra donne che, spesso, non riescono a socializzare e quindi si vuole dare loro uno spazio dove si sentano accolte».

«Con questa iniziativa - aggiunge Roetta - si arricchisce la collaborazione con il comitato CRI Terme Euganee e con i suoi volontari. Oltre ai servizi in ambito sanitario da alcuni anni è presente lo sportello sociale della CRI presso la nostra biblioteca, che in sinergia con i servizi sociali e il mondo del volontariato offre un sostegno per le persone in difficoltà economica e relazionale».