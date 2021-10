Giovedì 7 ottobre dalle ore 10 alle 18, all’interno del Campus di Agripolis dell’Università di Padova a Legnaro, si svolgerà il consueto appuntamento di incontro tra le aziende del territorio e gli studenti e laureati della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell’Università di Padova. I colloqui con le aziende si svolgono nella forma di one-to-one speed interviews su appuntamento. Ciascun candidato può scegliere tra gli slot orari disponibili per ciascuna azienda di suo interesse iscrivendosi all’evento nel sito web di riferimento.

L’iniziativa rappresenta per le aziende un importante momento di incontro con i giovani provenienti dai corsi di studio degli ambiti agrario e alimentare per far conoscere la propria realtà aziendale, i propri fabbisogni formativi e professionali, anche attraverso l’utilizzo di alcuni strumenti come lo stage e il tirocinio che ne agevolano l’inserimento lavorativo.

Candidati e aziende potranno iscriversi dalla piattaforma https://www.universitaperta-unipd.it

A causa delle disposizioni per il contenimento del covid-19 e al fine di evitare assembramenti, la quinta edizione del career day Università Aperta Agripolis, dedicato alla Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, si terrà in presenza nel Campus di Agripolis ma con OBBLIGO di:

Esibizione del Green Pass

Pre-iscrizione online e prenotazione di colloqui one-to-one con i referenti delle aziende partecipanti.

Per info: placement@unipd.it

https://www.universitaperta-unipd.it/eventi/universita-aperta-agripolis

