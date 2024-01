Diritti umani, violenza sulle donne e patriarcato: l’operatività del centro antiviolenza di Padova

La violenza degli uomini nei confronti delle donne basata sul genere è un dramma sociale di cui, soprattutto successivamente alla morte di Giulia Cecchettin, studentessa dell’Università di Padova e 105esima vittima di femminicidio nel 2023 in Italia, si sta parlando molto, non solo nei media e nei social, ma anche in tanti altri spazi e luoghi tra i quali l’Università, al cui interno è emerso in modo inequivocabile il bisogno da parte delle studentesse, così come degli studenti, di comprendere meglio – anche al fine di una maggiore consapevolezza individuale - il perimetro e le caratteristiche di questo fenomeno.

Il Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova da numerosi anni si interfaccia sul piano del lavoro di formazione e di sensibilizzazione con il Centro Veneto Progetti Donna, Centro Antiviolenza di Padova, costruendo insieme numerose iniziative di formazione professionale e di approfondimento, anche mediante il coinvolgendo dei soggetti che nel territorio rientrano nel lavoro di rete che in questi anni pur tra molteplici difficoltà si è costruito a livello nazionale.

Questa collaborazione è stata formalizzata nel marzo del 2021 con un Protocollo d’intesa tra il Centro di Ateneo per i Diritti Umani e il Centro Antiviolenza di Padova. Nel quadro di questo Protocollo con l’anno accademico 2021-2022 è stato attivato, nel Corso di laurea in Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani, l’insegnamento “Violenza contro le donne e diritti umani” (6 CFU, 45 ore).

Il Centro per i Diritti umani e il Centro Antiviolenza organizzano due incontri che vogliono costituire un’occasione di informazione e confronto sul tema della violenza contro le donne che si svolgeranno il 25 gennaio e il 20 febbraio dalle 14.30 alle 16.30 presso la sede del Centro di Ateneo per i Diritti Umani - Sala Biblioteca "Piergiorgio Cancellieri" (piano terra) - Complesso Universitario, via Beato Pellegrino, 28 - Padova.

L’iscrizione è obbligatoria https://unipd-centrodirittiumani.it/.

