Nuovo ospedale a Padova Est, la procura archivia l'inchiesta: nessun abuso d'ufficio

Archiviata l'inchiesta aperta a carico di ignoti per far luce sullo spostamento del nuovo ospedale a Padova Est. Come riportano i quotidiani locali la procura non avrebbe riscontrato affari illeciti.

ESPOSTO. L’inchiesta era nata nell'aprile 2016 dall’esposto presentato dall’onorevole padovano del Pd Alessandro Naccarato che ipotizzava "una speculazione urbanistica dei privati". I dubbi sollevati dall'esponente del Partito Democratico riguardavano le compravendite dei terreni a San Lazzaro e le perizie contraddittorie in merito alle diverse aree prese in considerazione per l'edificazione del nuovo polo ospedaliero della città.

COMUNE. Non ci sarebbero stati quindi secondi fini nello spostamento deciso dall'allora giunta Bitonci, il cui accordo di programma era stato poi sottoscritto da Regione Veneto, Università di Padova, Iov e Azienda Ospedaliera. L'unica firma mancante era quella del Comune di Padova rimandata a seguito di una lettera inviata a Zaia dal prefetto Michele Penta, nella quale il commissario del Comune di Padova - che aveva preso il comando di palazzo Moroni dopo la caduta dell'amministrazione Bitonci - esponeva i propri dubbi, di natura tecnico-giuridica, sulla legittimità di un'eventuale propria firma.