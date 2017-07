Manifestazioni in piazza, sagre, musica e teatri all'aperto: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Per la rassegna musicale “Postepay Sound” a Padova, il 22 luglio si esibiranno live all’Ex Foro Boario i Kasabian. Opening affidato a Nic Cester & The Milano Elettrica. Appuntamento alle ore 21.30.

Ultimo appuntamento con “Parole d'autore” ad Albignasego. Appuntamento venerdì 21 luglio alle ore 21 a Villa Obizzi con Dario Vergassola che presenta il libro “La ballata delle acciughe”.

Appuntamento da venerdì 21 a domenica 23 lugli con Este Summer Fest 2017. Tanta musica e tante band che si alterneranno al Castello di Este. Tutto il programma qui.

Ultimo weekend per la festa di Santa Cristina a Granze. Da segnalare l’ultimo giorno, domenica 23 luglio, la solenne processione con la spettacolare infiorata lungo via Ca' Conti.

L'associazione Clan del Toro organizza la XIII edizione della manifestazione “Tarvisium Celtica”, festival di musica e cultura celtica in programma da venerdì 21 a domenica 23 luglio al parco del Draganziolo di Trebaseleghe.

Il FAI organizza “FAI + Vespa”, una caccia al tesoro da affrontare in moto, preferibilmente in sella a una Vespa, con partenza e arrivo a Villa dei Vescovi sabato 22 luglio dalle 14.30. Al termine dell’itinerario sui colli Euganei, aperitivo in terrazza.

Nella serata di sabato 22 luglio il centro storico di Monselice sarà infiammato dalle tante iniziative della “Notte del fuoco”, manifestazione che prevede tantissime esibizioni di artisti di strada, circensi e giocolieri, ma anche negozi aperti e visite guidate al castello.

Torna al Teatro Verdi la rassegna estiva “Aperitivo a Teatro” che questo weekend, fino a sabato 22 luglio, porta in scena lo spettacolo “Il solito ignoto” alle ore 19. Al termine della pièce, aperitivo con gli attori sul palco.

Un intero fine settimana dedicato alla cultura statunitense degli anni Cinquanta: fino al 24 luglio a Le Staffe va in onda l’American Week, con attrazioni a tema, luna park, eventi e naturalmente musica e cocktail in stile americano!

Per tutto il weekend la Barchessa di Limena ospita la rassegna culturale “Lenzuoli bianchi”, in onore delle vittime di mafia Paolo Borsellino e Rita Atria. Tra le tante attività, si segnalano venerdì la tavola rotonda sull’antimafia, sabato il concerto di Almakantica e domenica gli spettacoli per bambini. Qui l’elenco completo.