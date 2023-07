Arriva a Padova il gelato per cani da farsi comodamente a casa

Dogg Star, il rinomato mangimificio specializzato nella produzione di torte e biscotti personalizzabili per cani, è entusiasta di presentare la nuova tendenza che sta spopolando in Italia: il gelato per cani!

Anche i dessert

Negli ultimi anni, l'amore per i nostri amici a quattro zampe si è esteso anche al mondo del gelato. I proprietari di cani desiderano coccolare i loro fedeli compagni con deliziosi dessert gelati, e Dogg Star è qui per soddisfare questa esigenza.

La ricetta da fare a casa

Dogg Star ha fatto una ricerca approfondita e ispirandosi alla tradizione culinaria brasiliana ha ricreato una ricetta per il gelato per cani che si può preparare comodamente a casa e senza l’ausilio di gelatiere o macchine speciali. La ricetta è ora disponibile sul nostro sito web ufficiale.

Dogg Star

«La nostra ricetta per il gelato per cani si basa su ingredienti naturali e salutari. Abbiamo messo a punto una combinazione bilanciata di ingredienti come lo yogurt bianco, la frutta fresca e altri gustosi elementi che renderanno il gelato irresistibile per il vostro cane. Oltre a essere delizioso, il nostro gelato fatto in casa è anche un modo fantastico per rinfrescare il vostro cane durante le calde giornate estive».

«Dogg Star si impegna a offrire prodotti di alta qualità per la cura e il benessere dei cani. Con la nostra ricetta per il gelato fatta in casa, desideriamo offrire ai proprietari di cani un'opzione sicura e divertente per coccolare i loro amici pelosi».

«Per saperne di più sulla moda del gelato per cani e per scoprire la nostra ricetta esclusiva, vi invitiamo a visitare il nostro blog. Saremo felici di rispondere a tutte le vostre domande e fornirvi ulteriori informazioni sulla nostra gamma di prodotti per cani».

Foto articolo da comunicato stampa