Primo soccorso a 4 zampe, quel che si può fare prima di ricorrere al veterinario

Ci sono tante emergenze che un proprietario di cane e di gatto si trova ad affrontare. «Aiuto, una zecca! Che faccio?», «Una puntura d'ape... e ora?»: sabato 4 marzo alle 15 al Centro comunale Gino Strada di Montegrotto Terme ci sarà un pomeriggio dedicato a «Emergenza a quattro zampe - Consigli pratici».

Centro Gino Strada

L'incontro, a ingresso gratuito, è pensato per i proprietari di animali domestici, in particolare cani e gatti. È organizzato dal centro di riabilitazione e medicina sportiva per piccoli animali - ambulatorio veterinario "Thermal Physiopet" di Montegrotto Terme, che proprio quest'anno festeggia i 10 anni di attività, in collaborazione con altri veterinari della zona con il patrocinio della Città di Montegrotto Terme. «L'incontro - spiega dott.ssa Elena Tognato di Thermal Physiopet - insegnerà a saper gestire correttamente e senza panico le situazioni di emergenza prima di arrivare dal veterinario. Ci saranno cinque medici veterinari che illustreranno le tematiche più frequenti: dall'incidente alle intossicazioni, dalla tosse alla gestione delle ferite cutanee e molto altro ancora».

Quattro zampe

«Questa iniziativa - spiega il consigliere comunale Andrea Agnelio - rappresenta un'occasione utile per i proprietari dei nostri amici a quattro zampe e si configura come un ulteriore tassello della vicinanza di Montegrotto Terme verso l'accoglienza e la cura degli animali d'affezione. Ringrazio pertanto la dott.ssa Tognato e gli altri veterinari che interverranno per la disponibilità e anticipo che insieme stiamo già lavorando su altri progetti anche in ottica turistica".