Un amore incondizionato, ecco le idee regalo per San Valentino anche per gli amici a quattro zampe

Riceviamo e pubblichiammo:

"Il giorno di San Valentino è alle porte e Dogg Star, la pasticceria per cani di Padova, si unisce ai festeggiamenti con una gamma unica di prodotti pensati per celebrare l'amore incondizionato tra i cani e i loro proprietari.

Biscotti alla barbabietola rossa bio a forma di cuore con messaggi dedicati: un'espressione dolce di affetto.

I biscotti alla barbabietola rossa bio a forma di cuore di Dogg Star sono il regalo perfetto, ogni biscotto è un capolavoro di dolcezza e amore, con diverse forme e messaggi incisi per rendere questo San Valentino davvero speciale.

Torte per cani in diversi gusti: un dolce tributo alla festa degli innamorati

Le torte di Dogg Star per San Valentino sono un'esperienza culinaria eccezionale per il tuo amico peloso. Queste torte deliziose e appetitose sono disponibili in diversi gusti tra cui maiale, alga spirulina, carrube, barbabietola rossa e canapa.

Da Dogg Star: «Quest'anno, vogliamo invitare tutti a dedicare San Valentino a chi ci ama veramente ed incondizionatamente: i nostri fedeli amici a quattro zampe. Con i nostr prodotti speciali , ogni proprietario può dimostrare il proprio amore in modo unico e delizioso».

I prodotti speciali di Dogg Star sono disponibili online sul sito www.doggstar.it,

Dogg Star

Dogg Star è una pasticceria per cani che si impegna a offrire prelibatezze di alta qualità per soddisfare i palati più esigenti dei nostri amici a quattro zampe. Con una vasta gamma di prodotti che spaziano dal lusso alla spensieratezza, Dogg Star continua a innovare nel settore del luxury food per cani, arricchendo la vita dei cani e dei loro proprietari con le sue deliziose creazioni."

Foto articolo da comunicato stampa