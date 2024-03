A Padova la nuova collezione pasquale 2024, ecco le gustose delizie artigianali per cani

Dogg Star, il brand di riferimento per gli amanti a quattro zampe, è lieto di presentare la sua eccezionale collezione pasquale 2024, arricchita da prelibatezze artigianali che delizieranno ogni cane durante la festività.

La nuova collezione include:

Biscotti pasqualini al gusto carrube bio a forma di uovo di Pasqua: un'esplosione di sapori in ogni morso, realizzati con ingredienti biologici di alta qualità, perfetti per festeggiare la Pasqua con il tuo fedele amico. Pulcinotti e ovotti - Biscotti decorati a mano alle carrube: deliziosi biscotti artigianali che uniscono il gusto irresistibile delle carrube a un tocco di eleganza. Perfetti anche come regalo per gli amici pelosi durante le festività. Torta per cani di buona Pasqua: disponibile in diversi gusti (maiale, carrube bio, canapa bio, barbabietola rossa bio e alga spirulina bio), questa torta è pensata per rendere speciale il momento della Pasqua per i nostri amici a quattro zampe. Un regalo squisito e gustoso. Colombau di Dogg Star: il pezzo forte della collezione, la Colombau, una mini-colomba pasquale disponibile nei gusti maiale e carrube bio. Presentata in una nuova confezione regalo color avana, impreziosita da autentici timbri ad inchiostro che richiamano la migliore tradizione artigianale. Ogni Colombau è realizzata a mano con cura e dedizione.

Dogg Star continua a distinguersi per l'impegno nella creazione di prodotti di alta qualità, con un'attenzione particolare alla provenienza degli ingredienti e al processo di produzione artigianale. Ogni boccone della Collezione Pasquale è un'esperienza unica, pensata per celebrare la connessione speciale tra cani e i loro amati proprietari.

Ricorda, da Dogg Star, tutto viene fatto ancora a mano con amore e passione per garantire solo il meglio ai nostri amici a quattro zampe.

Dogg Star

Dogg Star è una pasticceria per cani che si impegna a offrire prelibatezze di alta qualità per soddisfare i palati più esigenti dei nostri amici a quattro zampe. Con una vasta gamma di prodotti che spaziano dal lusso alla spensieratezza, Dogg Star continua a innovare nel settore del luxury food per cani, arricchendo la vita dei cani e dei loro proprietari con le sue deliziose creazioni.

Info web

https://doggstar.it/collections/prodotti-stagionali

Foto articolo da comunicato stampa