Centro Congressi, dopo otto anni ora è realtà. Inaugurato il progetto di Kuma

Inaugurato e presentato il Padova Congress. Già previsti una trentina di eventi per i prossimi mesi. Grande emozione e soddisfazione da parte di tutte le autorità intervenute

C'erano proprio tutti. Dal Presidente della Regione Luca Zaia al sindaco Sergio Giordani, al Presidente della Camera di Commercio Antonio Santocono, quello della Provincia Fabio e Bui, il Prefetto Raffaele Grassi, il Vescovo Claudio Cipolla, l'assessore regionale Roberto Marcato e la Magnifica Rettrice, Daniela Mapelli. Sono loro a tagliare il nastro alle 10 e 30, di fronte a tante autorità, giornalisti e cittadini. Poco prima la benedizione del Vescovo alla splendida struttura che viene per la prima volta mostrata al pubblico. C'erano state in realtà, anche pochi mesi, delle visite riservate alla stampa per mostrare lo stato dei lavori, ma oggi, giovedì 7 aprile 2022, è una giornata davvero importante.

Una mattinata intensa, in cui del centro congressi sono state mostrate potenzialità e opportunità. Sono già una trentina gli eventi già fissati, molti dall'Università di Padova, come ha annunciato la Rettrice durante il suo intervento. Sono Sebastiano Barisoni e Franscesca Trevisi a condurre la cerimonia di presentazione, in cui c'è stata anche la performance dell'Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marco Angius che ha eseguito diversi brani dopo l'Inno nazionale.

In collegamento dal Giappone anche l'architetto Kuma che ha spiegato come ha concepito il Padova Congress. Tra il pubblico autorità militari ma anche tanti politici: il senatore Udc Antonio De Poli, i consiglieri regionali Enoch Soranzo e Fabrizio Boron. Tanti anche i sindaci, come il primo cittadino di Abano Terme, Federico Barbierato, o quello di Noventa Padovana, Marcello Bano.

