Anac, la risposta di Aps: «Le attività del Sir3 proseguono regolarmente. Delibera fuori tempo massimo»

L'ente e l'assessore Ragona: «Ribadiamo fermamente la piena legittimità dei nostri atti e ci riserviamo, comunque, ogni iniziativa volta alla tutela dei diritti ed interessi legittimi dell’Azienda». Il cantiere non si ferma

«Le attività del SIR3 continueranno a procedere regolarmente, stante l’assenza di provvedimenti incidenti sul contratto da quasi un anno stipulato», fa sapere Aps Holding rispetto all'iniziativa di Anac che tanto sta facendo discutere. Così l'assessore alla mobilità Andrea Ragona, l'avvocato di Aps Giuseppe Farina e Riccaro Bentsik, l'amministratore delegato Aps, hanno convocato la stampa per spiegare che non c'è alcuna preoccupazione riguardo il cantiere per la realizzazione della nuova linea del tram.

Aps

«Sempre nello spirito di massima collaborazione, APS - prosegue la nota che chiarisce la posizione dell'ente- procederà alla disamina delle considerazioni espresse dall’Autorità nella sua funzione di vigilanza ex art. 213 del Codice Appalti, e fornirà alla stessa Autorità, entro il termine indicato, le valutazioni di competenza, ribadendo sin d’ora, fermamente, la piena legittimità dei propri atti e riservandosi, comunque, ogni iniziativa volta alla tutela dei diritti ed interessi legittimi dell’Azienda». Questi sono i passaggi fondamentali di una comunicazione atta a smontare le preoccupazioni di chi pensa che questo intervento di Anac blocchi tutti i lavori. Intanto questa mattina è stata fissata una conferenza stampa con i vertici di Aps e l'assessore Andrea Ragona. L’assessore alla mobilità ha sottolineato: «Condividiamo il contenuto della nota già inviata da APS e ribadiamo la nostra massima collaborazione con ANAC, ma siamo certi della correttezza di tutte le operazioni svolte da parte dei tecnici dell’azienda. Aggiungo anche, con grande tranquillità, che i lavori per la realizzazione del sir3 proseguono secondo il cronoprogramma previsto».