Roxy e la pizza così buona che la vai a prendere tu

Nicolò Traverso ha aperto un anno e mezzo fa, a soli 19 anni, la pizzeria Roxy in Via Scapacchiò, 70 a Selvazzano. Oggi a un anno e mezzo di distanza la sfida di rinunciare alle consegne a domicilio per garantire l'alta qualità della sua pizza sembra essere stata vinta

Nicolò Traverso ha aperto un anno e mezzo fa, a soli 19 anni, la pizzeria Roxy in Via Scapacchiò, 70 a Selvazzano. Oggi a un anno e mezzo di distanza la sfida di rinunciare alle consegne a domicilio per garantire l'alta qualità della sua pizza sembra essere stata vinta. Ha cominciato prestissimo a lavorare con la pizza, ad appena 14 anni. A 19 ha aperto Roxy puntando su prodotti locali di alta qualità e una lavorazione dell'impasto altamente digeribile. «Non è bello passare la nottata con una bottiglia di acqua perché si fa fatica a digerire ciò che si è mangiato», sherza Nicolò mentre mostra orgoglioso l'impasto per poi fare le pizze. «E' vero che la consegna a casa è comoda ma in un comune di queste dimensioni diventa possibile questo tipo di approccio, dove chi telefona e prenota sa che arriva e trova la pizza appena sfornata. E sono tanti quelli che hanno capito e apprezzano. Poi mettici il passaparola e le buone recensioni, questo sta aiutando molto». A 19 anni non è facile lanciare una sfida come questa. «Anche adesso che ne ho 21 qualcuno può pensare che sono troppo giovane e che ho poca esperienza, ma ho delle convinzioni e i fatti cominciano a darmi ragione. Una volta che la mangi, che ti piace, non pensi più a quanti anni ho ma solo al gusto che senti, al piacere che hai nel mangiare. Questo è l'importante per me».