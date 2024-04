In bici trainati dai cani, la denuncia degli animalisti: «Per divertimento, potevano ucciderli»

«Ancora una azione assurda nei confronti degli animali. A Deserto d’Este hanno pensato di passare una pasquetta “alternativa” mettendo a rischio due cani, fatti correre trainando una bicicletta con a bordo due deficienti, tra le risate degli imbecilli che filmavano». La denuncia arriva dall'associazione "Centopercentoanimalisti" che ora promette anche una battaglia legale: «Per la legge trainare o far correre i cani con la bicicletta è reato, figuriamoci con due incoscienti a bordo - sostengono gli attivisti - .Questi due fenomeni e i loro complici hanno un nome. Nelle prossime ore consulteremo i nostri legali per procedere alla denuncia, anche se le pene per questi reati sono minime. Se fossero cascati e si fossero rotti la testa? Se i cani perdendo l’equilibro fossero finiti sulla ruota anteriore? Siamo senza parole».