Ultimi giorni per visitare Casa su Misura, il Salone delle tendenze dell’abitare a Padova

Da giovedì a domenica 25 febbraio con Casa su Misura, Salone delle tendenze dell’abitare, la Fiera di Padova sarà vetrina di soluzioni di design innovative, green ed eco sostenibili per arredare e ristrutturare casa.

A proporle in due padiglioni a famiglie e professionisti sono più di 150 qualificati produttori e rivenditori di marchi italiani e internazionali, con arredamenti, complementi d’arredo indoor e outdoor, servizi per la casa e materiali per bioedilizia e restauro. Prestigiose le firme presenti in Fiera, fra cui: Veneta Cucine, Adler Italia, Longato, Atlantic Group, Edilkamin, Fast, Gibus, GM Cucine, Mitsubishi, Bora, Lamborghini, De Padova, Maronese, Paola Lenti, Tonin Casa, Riflessi. Moltissime le novità e curiosità, come: Garage Design, progetto ideato per trasformare lo spazio tecnico in raffinato ambiente per hobby e relax; i pannelli solari a doppia faccia che riscaldano l’acqua sanitaria consentendo il 25% in più di energia; la cucina e il soggiorno realizzati in PET (la resina termoplastica con cui si fanno le bottiglie) e HPL (laminato prodotto ad alta pressione da foglie di resina); nuove linee di complementi d’arredo e pavimentazioni per interno o giardino; un tavolo in legno massiccio che raggiunge i 4 metri di lunghezza; la cucina da esterno antigelo in acciaio e cemento colorato; le vasche idromassaggio outdoor; in anteprima i nuovi porta-legna a forma di orsetto; i mobili ottenuti usando materiali ad elevata tecnologia che li rendono inalterabili nel tempo e riconvertibili. Di grande interesse anche le proposte presenti nel Villaggio di Confartigianato Imprese Padova dove alla casa sostenibile in legno di 64 mq si uniscono le proposte di 17 professionisti dei settori impianti, divani, energie alternative, piante, sistemi di riposo. Tra le soluzioni bioenergetiche ci sono anche test drive Tesla su strada. Inoltre Casa su Misura offre consulenze gratuite su arredamento, ristrutturazione, compravendita e restauro grazie alla possibilità di fissare incontri personalizzati con gli esperti di tutte le aziende espositrici, dal sito www.casasumisura.com in cui è presente il catalogo espositivo della rassegna. In Fiera poi c’è lo stand della Made in Italy Academy di Treviso, i cui studenti coadiuvati dagli insegnanti professionisti del settore forniranno gratuitamente ai visitatori che si presenteranno con la planimetria di casa, idee e suggerimenti per arredare.

Quattro gli appuntamenti di giovedì 22 febbraio a Casa su Misura: dalle ore 15 alle ore 21 al padiglione 8 nello stand K studio, Showcooking “product experience” per provare il nuovo forno flessibile Bora X BO e imparare a usare le diverse funzioni (con degustazioni); alle 17 al padiglione 7 Villaggio di Confartigianato, seminario “Oltre il superbonus – le opportunità per ristrutturare e riqualificare la propria casa” a cura di Eddy Gusella, esperto di contabilità e fisco in Upa Servizi SpA e Andrea Martini, ingegnere specializzato in riqualificazione energetica. Si farà chiarezza sui bonus casa utilizzabili nel 2024; sempre alle 17 al padiglione 8, stand 46: “Le nuove frontiere della locazione. Locazione tradizionale o affitto turistico? Le più recenti novità normative”. Esperti di Punto Immobiliare accompagnano i visitatori alla scoperta del settore immobiliare tra falsi miti, mode, realtà e attualità; alle ore 18 al padiglione 8 nello stand Bergamin Arredamenti, Showcooking con lo chef Andrea Filippi che preparerà pietanze (e assaggi) utilizzando il nuovo piano di cottura ad induzione e il forno a vapore, di cui illustrerà funzioni, caratteristiche e peculiarità.

Casa su Misura ha il patrocinio di Regione Veneto, Provincia e Comune di Padova, Camera di Commercio di Padova, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Padova, Ordine degli Ingegneri Padova.

Orari: giovedì e venerdì dalle 15 alle 21, sabato e domenica dalle 10 alle 21. Ingressi dai padiglioni 7 e 8.

Biglietti: in cassa 8 euro (ridotto 5), gratis fino ai 12 anni e per diversamente abili (invalidità oltre l’80%) e accompagnatore. Registrandosi online si ottiene il coupon per l’ingresso a 5 euro.

