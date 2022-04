Restyling per il Centro Informazione Turismo: «Padova e terme meta molto ambita dai turisti»

«Un nuovo biglietto da visita per chi giunge in stazione. Padova è insieme a Venezia un hub molto importante, per questo abbiamo implementato questo progetto chiamato "porte dell'accoglienza" che apriremo anche in altre stazioni e negli aeroporti di Treviso e Venezia», ha commentato l'assessore al turismo per la Regione Veneto, Federico Caner. L'assessore si è detto molto soddisfatto dei dati che riguardano Padova e provincia. «Gli alberghi delle terme hanno registrato un 60% in più di presenze in questo weekend pasquale rispetto all'anno scorso». Assieme all'assessore regionale Federico Caner anche l'assessore alla cultura per il Comune di Padova, Andrea Colasio. «Tra trenta giorni partiamo con una campagna nazionale per promuovere le bellezze di Padova. Rinnovare il punto Iat in stazione va proprio nella direzione di accogliere e guidare chi arriva da noi. Un punto informativo dove raccogliere informazioni su quanto accade in tutte le province venete, non solo a Padova».