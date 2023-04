Cestino per due persone 50 euro – posti limitati – prenotazione obbligatoria

Orario non disponibile

Quando Dal 25/04/2023 al 25/04/2023 Orario non disponibile

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/184864684428590/

Primavera in vigna il 25 aprile all’azienda agricola Ca' Lunga.

Ritorna il nostro tanto atteso appuntamento "in vigna"... anche questa volta abbiamo pensato di dedicare solo per Voi:

Postazioni riservate per Pic-Nic nei nostri prati.

In ogni singolo cestino riservato per due persone vi faremo trovare:

2 muffin salati;

2 pezzi di pane rustico salato;

Schissotto;

mezzo salame;

Formaggio;

2 Fette di torta di produzione;

1 bottiglia di vino;

A voi non resta che portare coperte\telo e cuscini e godervi il panorama!!

Per info e prenotazioni

Via Prossima 31/C, 35030 Cinto Euganeo (PD)

info@ca-lunga.com

+39 351 5313454

