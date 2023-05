Torna Festival AbanoDanza, tutti gli eventi e gli spettacoli in programma

L’apertura giovedì 11 maggio con “La Notte della Danza”: protagoniste alcune Compagnie che animeranno l’Isola pedonale; al Teatro polivalente si danzerà con la “Noche de tango”. Il fine settimana proseguirà il 12 e il 13 al Museo di Villa Bassi. La chiusura il 23 giugno, dopo 40 giorni di eventi, con lo spettacolo “Flow”.

Per oltre un mese, dall’11 maggio al 23 giugno, Abano Terme torna ad essere protagonista della danza italiana ed europea con la XXIII edizione di AbanoDanza. Come lo scorso anno l’impronta del Festival è quella di Luciano Padovani, confermato alla direzione artistica dal sindaco Federico Barbierato e dall’assessore alla cultura Michela Allocca. Il coreografo, pur rendendo omaggio anche in questa edizione alla grande tradizione classica di questa rassegna, ha voluto contraddistinguerla con il linguaggio della danza contemporanea, che dialogherà con i luoghi più rappresentativi della città termale: l’isola pedonale, il museo e il parco di Villa Bassi, il Teatro polivalente e il Teatro parco della Magnolia.

Quest’ultimo sarà il palcoscenico de “La Grande Danza”. Nella tensostruttura del Magnolia si esibiranno alcune tra le compagnie più note a livello nazionale: Balletto del Sud, con un ensemble di 16 elementi, proporrà il balletto classico “Il Cigno”; Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto il 26 maggio presenterà lo spettacolo “Storie”; Naturalis Labor il 16 giugno proporrà “Triple Bill”, in prima nazionale, una coproduzione del Festival con le coreografie di tre importanti coreografi internazionali: Noa Zuk, Sharon Fridman e Marco Cantalupo; Linga, compagnia svizzera, chiuderà il 23 giugno con “Flow”.

Ad aprire il Festival, giovedì 11 maggio, sarà “La Notte della Danza”. Dalle 21.30 alle 23.30, l’Isola pedonale vedrà protagoniste quattro compagnie italiane: Cornelia proporrà “Sleeping Beauty” (quartetto); Francoise Parlanti si esibirà attorno alla fontana centrale con il Solo “O dolci rime che parlando andate”; Raphael Bianco per EgriBiancodanza con “A.Way” e Yoris Petrillo per la c.ie Twain firmerà la coreografia di “Nothing to declare”. Al Teatro Polivalente, appositamente allestito come una milonga, verrà proposta la “Noche de tango”: gli appassionati del tango potranno ballare sulle selezioni musicali del TDJ Samuele Fragiacomo e ammirare le coreografie di due tra i più apprezzati tangueros argentini presenti in Italia, Ayelen Sanchez e Walter Suquia.

Il primo fine settimana del festival proseguirà al Museo di Villa Bassi dove, venerdì 12 maggio alle 21.30, la compagnia Vidave Crafts presenterà “Hansel & Gretel Alteration”, mentre sabato 13 alle 10.30, il coreografo Matteo Vignali si esibirà in “Dominant Thought” (Solo).

Nei 40 giorni di programmazione andranno in scena altre produzioni in prima nazionale: la storica compagnia di danza contemporanea belga “c.ie Irene K.”, presenterà due diversi spettacoli: il primo, “Inside Time/Outside Space”, mercoledì 23 maggio in centro ad Abano alle 21.30; il secondo il 24 maggio alle 17 in Villa Bassi, sarà dedicato alle famiglie e ai bimbi nell’ambito della sezione Kids. Il week end lungo proseguirà sempre in Villa Bassi con due altre coproduzioni con il Festival: Jessica D’Angelo con “Transitum/Ire” il 26 e 27 maggio; Elisa Spina si esibirà in “Fioritura” il 6 giugno.

Non mancheranno le proposte di giovani realtà come Cornelia, Vidavè, Francoise Parlanti, Davide Tagliavini, mentre per il pubblico delle famiglie e dei bimbi il festival dedica una apposita sezione, Kids, con due spettacoli per bambini/famiglie. Laboratori, speech, un convegno, balli e restituzioni completano il quadro della manifestazione.

“AbanoDanza - come evidenziato dal sindaco Barbierato e dall’assessore Michela Allocca - intende tornare ad essere punto di riferimento di un settore culturale, quello della danza che dà risposta non solo alle esigenze di svago di cittadini e turisti, ma crea indotto e interesse attorno a tante realtà locali e non solo”. Tra queste spicca in cartellone il 16 giugno un evento speciale che rappresenta più di ogni altra cosa il valore universale di tutte le forme d’arte: la cooperativa Nuova Idea di Abano Terme, che da anni si occupa di persone diversamente abili, proporrà infatti uno spettacolo frutto di un lavoro annuale di formazione e inclusione. La chiusura del festival, il 23 giugno, sarà affidata alla compagnia svizzera Linga con lo spettacolo Flow.

Programma del Festival Abano danza 2023

Giovedì 11 maggio

NOTTE DELLA DANZA

evento speciale

dalle ore 21.30 alle ore 23.30

Vari luoghi della città Isola pedonale (in caso di maltempo gli eventi si terranno in Villa Bassi)

Cornelia in Sleeping Beauty

ingresso 2 euro

Compagnia EgriBiancodanza A_Way

ingresso 2 euro

Compagnia Simona Bucci/Compagnia degli Istanti (I) O dolci rime che parlando andate con Francoise Parlanti

ingresso 2 euro

C.ie Twain Nothing to declare coreografie Yoris Petrillo

ingresso 2 euro

Compagnia Naturalis Labor - Teatro Polivalente (Via Donati 1) h. 21.30

Noche de Tango

In collaborazione con Padova Tango Festival

Walter Suquia y Ayelen Sanchez

tdj Samuele Fragiacomo

ingresso 10 euro

Venerdì 12 maggio h. 21.30 Museo di Villa Bassi

La danza nei luoghi

Compagnia Vidavè (I)

Hansel & Gretel Alteration

ingresso 10 euro

Sabato 13 maggio h. 10.30 Museo di Villa Bassi

La danza nei luoghi

Compagnia Vidavè (I)

Assolo di e con Matteo Vignali

Dominant Thought

ingresso 10 euro

Venerdì 19 maggio h. 21.30 Tensostruttura Magnolia

LA GRANDE DANZA

Balletto del Sud

Il Cigno

Prima regionale

ingresso 15 euro

Sabato 20 maggio h. 10.30 Museo Villa Bassi

La danza nei luoghi

Balletto del Sud (I)

Danzami

evento speciale

ingresso 5 euro

Martedì 23 maggio h. 21.30 Isola pedonale di fronte Hotel Orologio

La danza nei luoghi

Compagnie Irene K (B)

Inside Time/ Outside Space

Prima nazionale

ingresso 5 euro

Mercoledì 24 maggio h. 17.00 Museo di Villa Bassi

KIDS/Famiglie

C.ie Irene K. (B)

Des pieds et des Pattes

Prima nazionale

ingresso 5 euro

Venerdì 26 maggio h. 21.30 Parco e interno Museo Villa Bassi

La danza nei luoghi

Jessica D’Angelo (I)

Transitum/Ire

Prima nazionale / coproduzione del festival

ingresso 5 euro

Venerdì 26 maggio h.22 Parco e interno Museo Villa Bassi

La danza nei luoghi

Compagnia Naturalis Labor / Coreografie Luciano Padovani

Jules

ingresso 5 euro

Sabato 27 maggio h. 10 Sale del Museo Villa Bassi

La danza nei luoghi

Jessica D’Angelo (I)

Transitum/Ire / a speech

evento speciale

ingresso 5 euro

Martedì 6 giugno h 21.30 Museo Villa Bassi

La danza nei luoghi

Elisa Spina

Fioritura

Prima nazionale / coproduzione del festival

ingresso 10 euro

Venerdì 9 giugno h. 18 Museo Villa Bassi

Presentazione del libro di Carmela Piccione ‘ Il Balletto di Roma’

Performance Balletto di Roma

Romeo e Giulietta

evento speciale

Venerdì 9 giugno h. 21.30 Tensostruttura Magnolia

Aterballetto / Fondazione Nazionale della danza

Storie

ingresso 15 euro

Domenica 11 giugno h. 17.30 Teatro Polivalente

KIDS/Famiglie

Artemis Danza (I)

Pollicino

Prima regionale

ingresso 5 euro

La Danza Inclusiva

Mercoledì 14 giugno Villa Bassi h. 19

Cooperativa Nuova Idea (I) / Dance Ability

Restituzione pubblica

Ingresso gratuito

Venerdì 16 giugno h. 18.30 Museo di Villa Bassi

La danza nei luoghi

Una compagnia italiana e tre coregrafi europei

Incontro / evento rivolto a danzatori/attori e al pubblico

Ingresso gratuito

Venerdì 16 giugno h. 21.30 Tensostruttura Magnolia

LA GRANDE DANZA

Naturalis Labor (I)

TRIPLE BILL

Marco Cantalupo/Noa Zuk/Sharon Fridam

Prima nazionale / coproduzione del festival

Ingresso 15 euro

Venerdì 23 giugno h. 21.30 Tensostruttura Magnolia

LA GRANDE DANZA

Compagnia Linga (CH)

FLOW

Ingresso 15 euro

Info: www.abanodanza.it; https://www.facebook.com/Abanodanza/ ; prevendite Ufficio Iat Abano Terme tel. 049-8245275 (277-217-218); emai l: biglietteria@ abanodanza.it

Foto articolo da locandina comunicato stampa