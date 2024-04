"Abitare l'arte. Opere di Romanelli", la mostra a palazzo Moroni

Prezzo non disponibile

Dal 13/04/2024 al 05/05/2024 09.30-12.30 e 16-19. Chiuso tutti i lunedì non festivi

Inaugurazione a ingresso libero: 12 aprile, ore 18.30

Dal 13 aprile al 5 maggio 2024, presso le Scuderie di Palazzo Moroni, sarà allestita la mostra Abitare l'arte. Opere di Romanelli.

In mostra una trentina di opere di Lucia Romanello - che vive e lavora a Padova - realizzate dall’artista con tecnica mista, avvalendosi di svariati supporti: cartone, tela, gesso, tavola, legno non trattato.

Le opere delineano una fase del lavoro dell’artista nella quale convivono il rigore della ricerca e la dimensione ludica.

Ne consegue un percorso espositivo nel segno della leggerezza, ottenuta attraverso una progressiva dematerializzazione degli elementi fisici di questi lavori e il loro transito nella dimensione del visionario e dell’onirico. L’interesse per il rapporto superficie-spazio-soglia si avvale anche di tele come supporto, recuperando criteri pittorici da tempo tralasciati. Il colore, intriso con il gesso, viene manipolato in rilievi, graffiature, addensamenti e poi trasparenti diluizioni, e rimane chiaro e polveroso.

Nata a Venezia, Lucia Romanelli vive e lavora a Padova. Ha studiato al Liceo artistico con maestri quali Armando Pizzinato, Edmondo Bacci, Bruno De Toffoli. Ha poi frequentato la Scuola Libera del Nudo di Luigi Tito presso l’Accademia di Belle Arti, i corsi di Grafica del pittore astrattista Luigi Veronesi e di Fotografia di Italo Zannier alla Scuola di Disegno Industriale.

Ha lavorato per la Sovrintendenza alle Belle Arti al Laboratorio di restauro di dipinti antichi di San Gregorio. Ha insegnato Disegno e storia dell’arte nelle scuole. Parallelamente all’attività di insegnamento ha sempre disegnato e dipinto, creando manifesti grafici, acquerelli, tempere e incisioni all’acquaforte.

Ingresso libero

orario: 09.30-12.30 e 16-19

chiuso tutti i lunedì non festivi

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

donolatol@comune.padova.it

Tel. 0498204529

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/abitare-larte

Foto articolo da comunicato stampa