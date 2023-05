"African Dreamers. Five true stories", la proiezione al Lux

African Dreamers. Five true stories

(Italia, 2020, 78’, Location: Kenya, Costa D’Avorio, Tanzania, Repubblica Democratica del Congo)

Martedì 9 maggio 2023, ore 21, Cinema Lux

Viale Felice Cavallotti, 9, 35124 Padova PD

Sarà presente il regista Francesco Cavalli

African Dreamers è un film documentario che racconta la storia in un passaggio di vita di cinque ragazze africane. Cinque giovani donne, in 4 paesi di quell’Africa da dove molti fuggono in cerca di una vita migliore. Wangare e Grace, Deborah, Marveille e Mariam hanno deciso di restare e di provare a cambiare la loro difficile vita, lottando contro i pregiudizi, le credenze, le violenze e le culture antiche che troppo spesso negano diritti universali.

Così percorrendo piste polverose, baraccopoli e paesaggi mozzafiato, le loro storie nell’arco di tre anni ci sono venute incontro e tra piccole e grandi difficoltà ciascuna di loro sta provando a navigare verso il proprio sogno. Un sogno di riscatto.

«Continuerò a lottare affinché le ragazze crescano, diventino donne senza essere mutilate. Tutte le ragazze africane devono diventare donne e poter sognare. Sono sicura che tutto ciò sia possibile».

È una frase pronunciata da Nice Nailantei Leng’ete, una donna masai di 26 anni, che lotta da anni per i diritti delle giovani africane. È da questa frase che tutto è cominciato.

https://bit.ly/ africandreamers_9maggio23

L'ingresso è gratuito.

https://www.movieconnection.it/lux/