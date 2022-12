“Albignasego Motori”, la manifestazione in via Leonino da Zara

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/470357508536317/

Turboracing Team a.c.s.d. In collaborazione con Azzurraeventi e con il patrocinio del comune di Albignasego il 17-18 dicembre 2022 presentano Albignasego motori.

Vi aspettiamo sabato 17 dicembre e domenica 18 dicembre ad Albignasego in provincia di Padova nella zona industriale in via Leonino da Zara due giornate dedicate al mondo dei motori per due giorni di divertimento e spettacolo assicurato vi aspettiamo numerosi.

Evento autorizzato da Aci Sport.

Programma

Sabato 17 dicembre dalle ore 16 alle ore 23.30;

Domenica 18 dicembre dalle ore 9 alle ore 18.30.

Ci sarà un area food per sfamare piloti e spettatori.

Raduno statico

Sabato 17 dicembre

Dalle ore 16 alle ore 24

Raduno statico aperto a tutti i tipi di auto e gradita la prenotazione per i gruppi più numerosi costo ingresso 5 euro ad auto con la quota vi vera consegnato un buono bevanda vi aspettiamo numerosissimi.

Per informazioni

Cell 3401487195

e-mail turboracingteam@yahoo.com

