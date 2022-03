"L'altro lato delle fiabe" in scena al Planetario di Padova

E se il principe azzurro non avesse mai baciato Biancaneve? E se a scarpetta di Cenerentola non fosse davvero di cristallo? E se le fiabe non fossero come le conosciamo? Venerdì 25 marzo alle 21 Denis Varotto, attore e autore teatrale padovano, porta in scena per la prima volta, nella suggestiva cornice del planetario di Padova (via Alvise Cornaro, 1), il suo nuovo L’altro lato delle Fiabe, atto unico da lui scritto, diretto e interpretato.

Per una volta i “grandi classici” che animano e hanno animato l’immaginario dei più piccoli – soprattutto grazie alle trasposizioni cinematografiche della Disney – saranno raccontati attraverso uno spettacolo scritto anche per un pubblico adulto: un atto unico per ripercorrere attraverso il linguaggio teatrale passaggi e le storie poco note celate nelle fiabe che hanno accompagnato la nostra infanzia, di cui spesso conosciamo quasi a memoria una versione un po’ edulcorata che non corrisponde a quelle originali a tinte noir tramandate dalla tradizione o nei capolavori della letteratura per l’infanzia, a cui possiamo attingere per scoprire nuovi significati. Ma lo spettacolo di Varotto, un atto unico della durata di circa un’ora che sarà accompagnato dalla musica di Andrea Segato al flauto traverso, non è solo un viaggio suggestivo attraverso “l’altro lato delle fiabe”: il percorso proposto accompagna lo spettatore alla scoperta o riscoperta dei cliché e degli stereotipi che accompagnano i personaggi femminili, da Cappuccetto Rosso a Biancaneve, da Cenerentola a Raperonzolo, partendo dal personaggio biblico archetipico di Eva. Donne che troppo spesso sono state relegate ai ruoli esclusivi di “vittime deboli da salvare” o di cattive, antagoniste. Un’occasione per riflettere insieme – in modo leggero, ma mai banale – su come l’emancipazione femminile passi anche attraverso la costruzione di un diverso immaginario.

La location che ospita l’evento permette di sperimentare una nuova modalità di racconto di grande impatto: ad ogni personaggio femminile è abbinata una costellazione (con i suoi significati simbolici) che sarà proiettata sulla “volta artificiale” del planetario.

Classe 1976, Varotto si dedica dal 2000 all’attività teatrale, che affianca al lavoro come educatore in un centro educativo diurno. Nel 2019 ha portato in scena Storie Holtre la Barriera frutto di un approfondito lavoro e dell’esperienza maturata nel campo della disabilità, mentre nel 2020 è nato il progetto Lockdown. Racconti a teatro che ha portato in scena alcune storie di vita quotidiana nelle settimane più difficili dell’emergenza.

Ad accompagnare Varotto, lo staff tecnico e organizzativo composto da Daniele Gatto, Marino Grolia, Luca Piran, Matteo Santinello.

L’evento è promosso da Racconti a Teatro in collaborazione con il Planetario di Padova, l’Associazione nazionale Donne elettrici Padova e con l’associazione Teatro insieme.

Per accedere all’evento è necessario esibire il super green pass unito alla carta di identità e indossare la mascherina Fp2.

Prenotazione obbligatoria ingresso su offerta libera contributo minimo 10 euro.

Per info e prenotazioni: +329 3939815, raccontiateatro@gmail.com

