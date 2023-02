Amanda Sandrelli in scena con "Lisistrata" al Farinelli di Este

Giovedì 2 marzo alle ore 21, Amanda Sandrelli sarà al Farinelli di Este con lo spettacolo Lisistrata, commedia di Aristofane su libero adattamento di Ugo Chiti.

Lisistrata ci guarda dal lontano 411 a.C., anno del suo debutto nel teatro di Dioniso ai piedi dell’Acropoli di Atene, e scuote la testa sconsolata di fronte alle stupidità, all’arroganza, alla vanità e alla superficialità degli uomini. Lo fa attraverso un meccanismo teatrale modernissimo, una specie di farsa dove molto si ride, ma che in maniera paradossale e insieme umanissima ci fa scoprire senza falso pudore, tra sghignazzi e continui doppi sensi saporosissimi, i meccanismi perversi dell’irragionevolezza umana. Lo fa additando senza ipocrisia, con un linguaggio diretto e divertentissimo, i vizi, le perversioni, il malcostume, la corruzione, le debolezze che ci portano da millenni a ritenere la violenza l’unico mezzo per risolvere i conflitti, per appianare le liti. Lo fa mettendo bene in chiaro che questo meccanismo opera sempre e a qualsiasi livello, sia quello politico e territoriale sia su ogni altro ambito della vita degli esseri umani, con l’unica conseguenza della sottomissione del più debole. Debole ovviamente solo in termini di forza fisica, di risorse materiali da mettere in campo, e non certo di intelligenza, di cultura, di sensibilità.

Una riscrittura del testo classico da parte di Ugo Chiti capace di interpretare la classicità con occhio contemporaneo e insieme rispettoso dell’originale, reinterpretando quelle parti rese di difficile comprensione dal tanto tempo trascorso.

La rassegna “Metti una sera…a Teatro” è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Este in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven.

Lisistrata

di Aristofane

adattamento e regia di Ugo Chiti

con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Gabriele Giaffreda, Elisa Proietti e con Lucianna De Falco nel ruolo di Spartana.

scene Sergio Mariotti

costumi Giuliana Colzi

luci Marco Messeri

musiche Vanni Cassori

Durata 95 minuti senza intervallo

