Speciale San Valentino: "L'amore va spartito"

Amore Bellezza e Arte si uniscono il giorno di San Valentino. Uno speciale San Valentino, che siate in coppia o single, siete invitati a celebrare l'Amore con noi. Musica e pensieri con il trio Busking To Wonderland e Apericena con sorpresa finale. Questa serata è apposta fatta per te!

