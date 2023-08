Aperilogo solidale, brinda e dona

Cantina Italiana è felice di organizzare un evento in collaborazione con l'associazione Insieme per "FBM" -proteggiamo i levrieri "ODV", evento per una raccolta fondi e trascorrere una splendida serata estiva con gli amici a 4 zampe e un'occasione per conoscere la finalità di qust'associazione, che si occupa di sensibilizzare al problema della violenza sui levrieri e sui cani in generale , si occupa inoltre di adozioni responsabili ed altro ancora. L'evento è aperto ai levrieri e non naturalmente accompagnati dai loro proprietari.

Ritrovo dalle 18:30 da Cantina Italiana, Piazza Europa, 30, Noventa Padovana.

Per partecipare verrà chiesto un contributo di15 euro che comprende: 1 drink, 3 cicchetti. Una parte della quota verrà donata a Insieme per FBM - Proteggiamo i Levrieri ODV!



Si prega di CONFERMARE la propria PRESENZA entro lunedì 28/08 via whatsapp al 375 689 7360 indicando: la preferenza vegetariana/non vegetariana, il numero di cani presenti.