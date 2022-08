Alla scoperta della Padova fluviale: navigazione con la Burchiella Casanova

È richiesto un contributo di 15 euro, per i bambini fino ai 12 anni di soli 5 euro

Padovanità è pienamente operativa in questa nuova annata associativa e organizza questo interessante aperitivo in barca per sabato 10 settembre alla scoperta dei luoghi più pittoreschi e nascosti della nostra amata Padova. A bordo della Burchiella Casanova, scopriremo una dimensione nuova della città vista dall’acqua e da una prospettiva privilegiata: le antiche mura, i monumenti, i bastioni e i palazzi storici di Padova.

L’imbarco si effettuerà dal pontile di fronte a Porta Portello: l'antico porto fluviale con la più bella ed imponente porta di ingresso alla città e la magnifica scalinata cinquecentesca. Costeggiando le mura e gli antichi ed imponenti bastioni cinquecenteschi, si supererà l'antico ponte dei Graissi per raggiungere la superba Villa Giovannelli del tardo seicento veneto di Noventa Padovana da cui si rientrerà. Il tutto sarà allietato da musica e da un piacevole aperitivo servito a bordo durante la navigazione!

È richiesto un contributo di 15 euro, per i bambini di soli 5 euro. La partenza è prevista per le ore 17 da Porta Portello. È necessaria la prenotazione anticipata del posto solamente tramite e-mail all'indirizzo eventipadovanita@gmail.com. L'evento verrà svolto nel pieno rispetto delle normative regionali e nazionali relative al Covid-19.